أنور مغيث يعلن تفاصيل يوم المترجم

أعلن الدكتور أنور مغيث عن برنامج يوم المترجم، والذي يُحتفل به هذا العام يوم الخميس المقبل الموافق 27 ديسمبر ، ويشمل البرنامج عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية تبدأ 12 صباحا بجلسة افتتاحية بقاعة طه حسين ،تتضمن كلمة مدير المركز القومي للترجمة،وكلمة المترجمين ويلقيها الدكتور مصطفى رياض وتختتم الجلسة الافتتاحية بكلمة المترجم الكبير جورج كتورة .



في تمام الساعة 2.30 تبدأ الندوة الرئيسية والتى تأتى بعنوان "مائة عام على ثورة 1919" بمشاركة كل من الدكتور عماد أبو غازى،الدكتور طارق النعمان ، الدكتورة هدى الصدة و محمود أباظة ،ويدير الندوة الدكتور أحمد زكريا الشلق.



يبدأ حفل الختام فى تمام الخامسة مساء،بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم ،ويتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلى عن انجازات المركز فى عام 2018،كلمة مدير المركز،وكلمة الوزيرة ،وتكريم رموز الترجمة العربية ( المترجم جورج كتورة ،المترجم محمد الخولى) .



يعقب ذلك تُسلم وزيرة الثقافة جوائز رفاعة الطهطاوى للفائزين هذا العام،المترجم شوقى جلال "جائزة رفاعة الطهطاوى"، المترجم عبد الرحمن مجدى "جائزة الشباب" و المترجم رجب سعد السيد"جائزة الثقافة العلمية".



وتقام جميع الفعاليات بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة،ويقدم المركز خلال اليوم مجموعة من حفلات التوقيع لأحدث الكتب الصادرة عن المركز ،وخصومات تصل إلى 50% على جميع إصداراته بمناسبة هذا اليوم.