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هالة السعيد: مصر حريصة على مشاركة أطراف المجتمع في الشأن العام

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:55 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي ، من خلال دوراته المتتالية شاهدًا وشريكًا فاعلا للدور المحوري الذي يقوم به الإعلام المصري الجاد، في اثراء التجربة المصرية، فضلًا عن تعزيز النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت "السعيد"، في كلمتها خلال فعاليات مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي الخامس، اليوم الأحد، على أن الدولة المصرية تحرص على مشاركة اطراف المجتمع في تناول القضايا التي تتعلق بالشأن العام، خاصة الشق الاقتصادي.

وأضافت أن الوزارة كانت حريصة على متابعة التوصيات الصادرة عن مؤتمرات اخبار اليوم الاقتصادي الاربع السابقة، مستعرضة ما بذلته الدولة من جهود في سبيل تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر.

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