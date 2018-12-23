أبو شقة: مبادرة الوفد مع الناس بداية لاستعادة الحزب لدوره السابق

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد، أن مبادرة الوفد مع الناس تتم تحت رعايته ، وقد أوكل بتنفيذها إلى اللجنة المشرفة على المبادرة.



وأكد أبو شقة فى بيان صحفى له، أنه يتابع خطوات التنفيذ بإستمرار لتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجان التي تقوم بتنفيذ المبادرة على أرض الواقع ، بناءا على الأفكار والمقترحات التي قدموها إلى اللجنة المشرفة على تنفيذ المبادرة.



واشار إلى أن المبادرة ليست حكرا على أحد ومن يريد ان يعمل فليعمل إلى أن تصل إليه فعالية مبادرة الوفد مع الناس.



ودعا "ابو شقة"، جميع اللجان النوعية في حزب الوفد بالتفاعل مع مبادرة الوفد مع الناس وتقديم رؤيتهم وأفكارهم لنجاح المبادرة.



واردف قائلا: أن مبادرة الوفد مع الناس هى بداية عودة انطلاق حزب الوفد وتفاعله مع مشاكل المواطنين في الشارع المصري.