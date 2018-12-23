ياسر رزق: مؤتمر أخبار اليوم يسعى لاستخلاص توصيات تدعم الاقتصاد المصري

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم"، إن مؤتمر "أخبار اليوم" الذي يُعقد كل عام؛ كان محل اهتمام لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف «رزق»، خلال فعاليات مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، أن المؤتمر أصبح أهم محفل سنوي لاستخلاص توصيات تدعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المؤتمر يجمع كبار المسئولين وصناع القرار بالخبراء والمفكرين ورجال الصناعة والإنتاج والمال والأعمال في مناقشات وجلسات صريحة.





وأشار رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم"، إلى أن المؤتمر هذا العام يناقش قضايا الاستثمار والسياسات المالية واستراتيجية الصناعة والتنمية العمرانية والتصنيع وموضوعات تمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة وخاصة في سيناء .





وألمح إلى أن مصر أصبحت أفضل حالًا مما كانت عليه من 4 سنوات مضت في المجالات كافة، منوهًا بأن الجميع يدرك أن الغاية من رؤية الرئيس والمشروعات التي تنجز والإجراءات التي تتخذها الحكومة هي زيادة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية.