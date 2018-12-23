محافظ الدقهلية: 6365 مواطنا تقدموا لتوفيق أوضاع أراضيهم

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماعا اليوم "الأحد" مع لجنة تقنين أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة.



وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية متابعة إدارة المساحة بالمحافظة للإجراءات الخاصة بإنهاء عقود المواطنين المتظلمين من ارتفاع الأسعار التي تم تحديدها حيث تقدم 6365 مواطنا بطلباتهم لإجراء المعاينات وسددوا الرسوم المقررة لمديرية المساحة بالمحافظة التي قامت بالفعل بإجراء المعاينات على الطبيعة لعدد 5022 مواطنا.



ونجحت مديرية المساحة في إتمام الإجراءات الخاصة بـ 3314 حالة وتم تسليم 1766 ملفا للوحدات المحلية بالمحافظة وجاري الانتهاء من تسليم 1548 حالة، وقامت الإدارة العامة للأملاك بالانتهاء من إعداد 327 ملفا تم التعاقد النهائي على 64 منها بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة للتعاقد.