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ديني

البحوث الإسلامية تكشف عن ركعتين صلاتهما توجب لك دخول الجنة

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:01 ص
ركعتان بهما تدخل
ركعتان بهما تدخل الجنة
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أرشد أمته بكل ما فيه خير لها، فأخبرنا بأن هناك ركعتين يوجبان للعبد دخول الجنة.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا بأنه إذا توضأ العبد وأحسن الوضوء، ثم صلى ركعتين خالصتين لوجه الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يوجب له دخول الجنة.

واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَيُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلا وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةُ".

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