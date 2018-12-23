جامعة طنطا توقع الكشف الطبي على 2115 في قافلة قرية بلتاج بقطور

أعلن الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن توقيع الكشف الطبي على 2115 حالة في مختلف التخصصات الطبية وتوزيع الأدوية بالمجان بإجمالي 60 ألف جنيه، خلال القافلة الطبية البيئية التي نظمتها الجامعة تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة إلى قرية بلتاج مركز قطور بمحافظة الغربية، موضحًا أن القافلة تأتي في إطار سلسلة القوافل التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع لخدمة أهالي قرى ومراكز محافظة الغربية.



وأشار "عتمان" إلى أن القافلة شهدت مشاركة أساتذة الجامعة من كليات الطب والصيدلة والتمريض وطب الأسنان والتربية النوعية والتربية، مضيفًا أن مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية قدمت مبلغ 150 جنيه لـ 100 أسرة من أهالي القرية، كما عقدت الهيئة العامة لتعليم الكبار امتحان محو أمية لـ 50 فرد من أهالي القرية ، بالإضافة إلى مشاركة مديرية الطب البيطري.



شملت القافلة مشاركة فريق من أساتذة كلية التربية النوعية باشراف الدكتور حسان رشيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لاكتشاف المواهب الفنية المتميزة من أبناء القرية.



شارك في القافلة الدكتور أحمد زكي منصور الأستاذ بكلية التربية، والدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة، وعدد من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.