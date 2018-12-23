ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الأهلاوية يطلقون #الاهلي_جيما.. ومغردون: فانلة الأهلي تقيلة على اللاعبين

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:27 م
صدى البلد
منار نور
تقدم فريق جيما أبا جيفار بهدف دون رد على حساب الأهلى خلال أحداث الشوط الأول فى المباراة المقامة بينهما الآن بملعب أديس أبابا في إطار إياب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج ا#الاهلى_جيما.

تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا على الموقع وتفاعل معه عدد كبير من مستخدميه.

وجاءت التغريدات: "ماتش الترجي يلوح ف الافق والله وحسبي الله ونعم الوكيل😔💔 #الاهلي_جيما".

وتابعوا: "#الاهلي_جيما لو عشت سيناريو ماتش الترجي تاني هيجرالي حاجة والله،،ربنا يستر".

وأضافوا: "هو أحمد حمودي إمتى يعرف إن كرة القدم لعبة جماعية؟ يعني الانتقادات التي طالته في البطولة الماضية مفروض يستفيد منها أي لاعب إنما نفس الفكر ونفس العشوائية معناه إن قميص النادي ثقيل على من لا يتعلم من هذه الأخطاء #الاهلي_جيما #تمريره_وزيادة ".

وسخر البعض الآخر من ملعب المباراة قائلا: "#الاهلي_جيما هما بيلعبو ف استاد المنصوره ده ولا ايه".

ترشيحاتنا

سيطرة جيدة للأهلي في أول 15 دقيقة من مباراته أمام بطل إثيوبيا.. فيديو

شبح الإفلاس يهدد إسرائيل.. وكلمة السر نتنياهو

آلاف الأتراك يلجأون للهجرة هربا من قمع أردوغان

إحالة معلم بشبراخيت إلى المحاكمة لاتهامه بهتك العرض والتحرش الجنسي بعدد من الطالبات

تصفية خلية إرهابية في العريش.. والقضاء على 14 من عناصرها

ليفربول يحتفل بتألق محمد صلاح بطريقة خاصة

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

العثور على جثة شاب مقتولاً بعدة طعنات بالمنوفية

السجن المؤبد لقاتل زوجته لشكه في سلوكها بالشرقية

موعد مباراة الزمالك والقطن التشادي بالكونفيدرالية والقنوات الناقلة

استخراج 133 حصوة من كلي مريض بنجع حمادي

في تصريح صادم.. لا علاقة بين الرياضة وتخفيف الوزن.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء تصوير مسلسل أحمد السقا ولد الغلابة.. صور

10 تصميمات × 100 سنة.. هكذا تغير شكل فستان الزفاف خلال قرن

بالأسماء .. شخصيات النجوم في فيلم علاء الدين الجديد لويل سميث ومينا مسعود

تصفية خلية إرهابية في العريش والقضاء على 14 من عناصرها.. صور

انتشار أمني في الشوارع لتأمين احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة.. صور

فيديو

ياسر رزق: مؤتمر أخبار اليوم يسعى لاستخلاص توصيات تدعم الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء: إطلاق أول خريطة استثمارية شاملة للقطاع الصناعي بالمحافظات
بقانون وأكاديمية ومشاركة وجدانية.. هكذا احتفى الرئيس السيسي بعام ذوي الإعاقة
محافظ جنوب سيناء: بعض الدول تحاربنا لتأخذ نسبتنا من السياحة .. فيديو
سيطرة جيدة للأهلي في أول 15 دقيقة من مباراته أمام بطل إثيوبيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلغاء تدريس مادة التربية الدينية بالمدارس؟

هل تؤيد مقترح إلغاء تدريس مادة التربية الدينية بالمدارس؟