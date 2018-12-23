الأهلاوية يطلقون #الاهلي_جيما.. ومغردون: فانلة الأهلي تقيلة على اللاعبين

تقدم فريق جيما أبا جيفار بهدف دون رد على حساب الأهلى خلال أحداث الشوط الأول فى المباراة المقامة بينهما الآن بملعب أديس أبابا في إطار إياب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج ا#الاهلى_جيما.





تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا على الموقع وتفاعل معه عدد كبير من مستخدميه.





وجاءت التغريدات: "ماتش الترجي يلوح ف الافق والله وحسبي الله ونعم الوكيل😔💔 #الاهلي_جيما".





وتابعوا: "#الاهلي_جيما لو عشت سيناريو ماتش الترجي تاني هيجرالي حاجة والله،،ربنا يستر".





وأضافوا: "هو أحمد حمودي إمتى يعرف إن كرة القدم لعبة جماعية؟ يعني الانتقادات التي طالته في البطولة الماضية مفروض يستفيد منها أي لاعب إنما نفس الفكر ونفس العشوائية معناه إن قميص النادي ثقيل على من لا يتعلم من هذه الأخطاء #الاهلي_جيما #تمريره_وزيادة ".





وسخر البعض الآخر من ملعب المباراة قائلا: "#الاهلي_جيما هما بيلعبو ف استاد المنصوره ده ولا ايه".