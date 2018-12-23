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محافظات

محافظ الدقهلية لـ لجنة تقنين أملاك الدولة: سهلوا على المواطنين ونسقوا بينكم

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:52 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
طالب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة.

وقال المحافظ ، خلال رئاسته لاجتماع لجنة تقنين الملكية والمتغيرات المكانية الذي عقد عصر اليوم ، إن هناك حالات يشكو أصحابها من تعقيدات بيروقراطية لاذنب لهم فيها .

وشدد علي أهمية تسهيل تقنين أوضاع المواطنين، مع أخذ كافة الضمانات القانونية من المتقدمين لتقنين أوضاعهم، ولا يجب أن نتخوف من ظهور منازعات علي ملكية الأراضي بين بعض المواطنين لأن مثل هذه المنازعات لا تخص المحافظة وأجهزتها ومكانها الطبيعي في حالة وجودها ساحات القضاء.

وتابع: نحتاج الي مزيد من التنسيق بين أجهزة المحافظة المسئولة عن التقنين وفي مقدمتها مديرية المساحة والإدارة العامة لأملاك الدولة .

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