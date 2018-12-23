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محافظات

محافظ الغربية يوجه بحل مشاكل المواطنين خلال اللقاء الجماهيري

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:52 م
اللواء المهندس هشام
اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية
احمد علي
أكد اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية، على تفعيل جميع قنوات الإتصال بمواطني المحافظة وتسهيل كافة إجراءات التواصل بهم للوقوف على إحتياجاتهم ومطالبهم وإتاحة الفرصة لهم لعرض شكواهم والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة لها وذلك من خلال لقاء المواطنين باللقاءات الجماهيرية أو أثناء الجولات الميدانية ، ومتابعة المشاكل المطروحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو من خلال غرفة شكاوى المحافظة باستخدام خدمة الواتس آب.

وأوضح محافظ الغربية، أنه تم حل 2619 شكوى عن طريق مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة و851 شكوى عن طريق خدمة الواتس آب خلال 3 شهور و130شكوى للمواطنين خلال 4 أربعة لقاءات جماهيرية متتالية.

ووجه بحل 46 شكوى للمواطنين تخص مراكز المدن والأحياء وحل 24 شكوى خاصة بمديرية التضامن الإجتماعي حيث وجه المحافظ بصرف مساعدات مالية ومادية وسرعة السير في إجراء إدراجهم في برنامج تكافل وكرامة كما أمر بتوفير 20 فرصة عمل من قبل مديرية القوى العاملة بينما تم حل 16 شكوى خاصة بمديرية التربية والتعليم و11 شكوى خاصة بمديرية الشئون الصحية.

كما وجه بحل عدد من الشكاوى الخاصة بمديرية الشباب والرياضة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المرور والمواقف ومديرية الطرق والنقل ومديرية الطب البيطري.

وفى هذا الإطار أصدر محافظ الغربية، تعليماته إلى رؤساء مراكز المدن والأحياء والقطاعات الخدمية والتنفيذية للتواصل مع المواطنين وإزالة أي عقبات أمام مشاكلهم وحلها على الفور، مؤكدًا على أهمية العمل الإستباقى لمنع حدوث أى مشكلات والتنسيق الكامل بين كافة المديريات والهيئات على مستوى المحافظة من أجل العمل العام الذي يعود بالنفع على المواطنين مؤكدًا على رفضه الكامل للعمل بمنطق رد الفعل والإستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها.

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