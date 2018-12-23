ولي عهد دبي ينشر صورة برفقة والده الشيخ بن راشد وبن زايد

حرص الأمير حمدان بن راشد ولى عهد دبى، على مشاركة صورة له برفقة والده الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد نائب رئيس الوزراء وملك البحرين حمد بن عيسى عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعلق ولى عهد دبى على الصورة قائلًا: "اللهم اجمعنا على الخير دائما".



يشار إلى أن حمدان بن راشد، هو ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهو الابن الثاني لمحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأمه هي الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.