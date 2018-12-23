مصرع عامل وزوجته اختنقا بغاز السخان في طلخا

لقى عامل وزوجته مصرعهما اختناقا بالغاز أثناء استحمامها داخل حمام شقتهما بطلخا.





تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا يفيد بوفاة أحد الأشخاص وزوجته داخل حمام الشقة محل سكنهما ببندر طلخا.



