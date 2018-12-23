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حوادث

مصرع عامل وزوجته اختنقا بغاز السخان في طلخا

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:49 م
اللواء محمد حجى مدير
اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
همت الحسينى
لقى عامل وزوجته مصرعهما اختناقا بالغاز أثناء استحمامها داخل حمام شقتهما بطلخا.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا يفيد بوفاة أحد الأشخاص وزوجته داخل حمام الشقة محل سكنهما ببندر طلخا.

بانتقال رجال المباحث برئاسة الرائد أحمد السادات رئيس مباحث طلخا لمكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام كل من حسن ع د ٥٠ عاما  عامل وزوجته دعاء س م ٣٣عاما ربة منزل بالاستحمام داخل حمام الشقة سكنهما حدث تسرب للغاز من اسطوانة البوتاجاز الخاصة بسخان المياه ما أدى لاختناقهما ووفاتهما وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة.

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