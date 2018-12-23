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رياضة

غياب تام لجماهير القطن التشادي في مواجهة الزمالك

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:28 م
صدى البلد
ملك موسى
شهد ملعب إدريس محمد وايا، الذي يستضيف مباراة القطن التشادي والزمالك في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية غياب جماهير بطل تشاد.

ويتواجد عمال وموظفو شركة المقاولون العرب في الملعب، وأعداد من الجالية المصرية لمساندة الزمالك في مباراته المقرر إقامتها بعد قليل.

وكان مسؤولو نادي القطن قرروا تخصيص مدرج للجماهير المصرية المنتظر حضورها للمباراة بعيدًا عن الجماهير التشادية المقرر حضورها للقاء.

يذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب بسباعية دون رد الذي أقيم الأسبوع الماضي بالقاهرة على ستاد بتروسبورت.

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