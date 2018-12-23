الشباب والرياضة تطلق فعاليات أسبوع الإخاء الشبابي المصري الإماراتي غدا

تطلق وزارة الشباب والرياضة غدًا، الأحد، فعاليات برنامج أسبوع الإخاء الشبابي المصري الإماراتى خلال الفترة من (24-30) من ديسمبر الجارى 2018 ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.





ويهدف البرنامج إلى توطيد أواصر التعاون بين الدولتين، دمج الثقافات المختلفة والتعرف على الفنون التراثية والعروض الفلكلورية للجانبين المصرى والاماراتى، علاوة على تشجيع السياحة والتعرف على الأماكن السياحية والأثرية بمصرنا الحبيبة ، بالإضافة الى زرع روح الانتماء والهوية وتعزيز القومية العربية لشباب كلا الدولتين.





ويتضمن البرنامج جانبا سياحيا كزيارة لمنطقة الأهرامات، القلعة، بالإضافة الجانب الفني والذى يتضمن إقامة حفل للعروض الفلكلورية المصرية والاماراتية من الوفد الإماراتي المشارك (بقبة الغورى ) ، علاوة على تدشين جدارية زايد في قلوب شباب مصر.



