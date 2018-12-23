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رياضة

المسابقات تعدل موعد لقاء الزمالك وبتروجيت بالدوري

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:31 م
صدى البلد
يسري غازي
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك وبتروجيت ضمن الجولة الثامنة عشر بالدوري يوم الجمعة المقبل باستاد بتروسبورت في تمام الساعة السابعة مساء بدلا من السادسة .

كما قررت اللجنة إقامة مباراة بتروجيت وانبى فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر يوم الأربعاء 2 يناير 2019 في تمام الساعة الخامسة مساء باستاد المقاولون العرب.

من ناحية أخرى تعقد لجنة المسابقات أول اجتماع لها في الثانية عشر ظهر غدا الاثنين برئاسة عامر حسين بعد تشكيلها الجديد.

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