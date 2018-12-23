أمن الغربية يكشف غموض واقعة مقتل كويتي داخل منزله

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من كشف غموض العثور على مواطن كويتي مقتولا داخل منزله بإحدى قرى مدينة السنطة.



تبين من التحريات ان وراء ارتكاب جريمة القتل 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة شقة المجني عليه.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة المدعو "سمير فهد ناصر إبراهيم الحرجي "كويتي الجنسية مقتولا داخل غرفة نومه.



قاد فريق البحث الجنائي العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد خيري جعيصة رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتي والسنطة لكشف غموض الواقعة وبالانتقال إلى مكان الحادث تم العثور على جثة الضحية داخل غرفة نومه بشقته السكنية.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها، كما تم إخطار السفارة الكويتية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والمعنية بتلك الواقعة.