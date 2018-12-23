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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في فساد المليار دولار لـ ٢٣ فبراير المقبل

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:46 م
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
رامى المهدي
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية ومدير شركة «أم اتش» للتوريدات المحدودة ورئيس مجلس إدارة شركة آير جو إيجبت فى اتهامهم باختلاس أموال عامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد المليار دولار» لجلسة ٢٣ فبراير المقبل للاطلاع.

عقدت جلسات المحاكمة برئاسة المستشار أسامة أنور الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وبأمانة سر سعيد عبد الستار.

كان المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيام المتهمين الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين «نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترآى أوشن للطاقة والمدير المالي للشركة» والتي يساهم فيها البنك التجارى الدولى الذي تعد أمواله أمولا عامة بأن اختلسا مبلغ 18 مليونا و585 ألفا و 943 دولارا عن طريق استغلال موقعهما الوظيفى بالشركة بكونهما صاحبا الحق في التعامل باسمهما وعلى حساباتهما البنكية فأسسا شركة خارج البلاد بجزر الكايمان وجعلاها تابعة للشركة بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط فى اختلاس أموال الشركة جهة عملهما وإجراء تحويلات بنكية من جهة عملهما إلى حسابات الشركة واختلس المتهم الأول لنفسه منها مبلغ 9 ملايين و500 ألف دولار، واختلس المتهم الثانى مبلغ 9 ملايين دولار بأن قاما بتحويل المبالغ إلى حساباتهم البنكية كما اختلسا مبلغ 163 مليونا و295 ألفا و170 دولارا ومبلغ 5 ملايين و400 ألف يورو.

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