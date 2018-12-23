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أخبار البلد

سفير مصر فى باريس يشارك فى حفل نهاية العام للمجموعة الأفريقية باليونسكو

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:34 م
وزير البحرية الأمريكية
وزير البحرية الأمريكية ريتشارد سبنسر
أ ش أ
شارك إيهاب بدوي سفير مصر فى باريس ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو، فى الحفل الذى أقامته المجموعة الأفريقية باليونسكو بمناسبة نهاية العام، حيث قام بصفته رئيسًا للجنة المنظمة لإسبوع أفريقيا 2018 باليونسكو بتوزيع شهادات التقدير على كل من شارك فى تنظيم هذا الحدث الثقافي الهام من سفراء ودبلوماسيين وعلماء وفنانين وطلاب. 

والقى بدوي بهذه المناسبة كلمة أشاد خلالها بالتعاون الوثيق الذى جمع الوفد المصري لدى اليونسكو مع الوفود الأفريقية الشقيقة لإخراج هذا الحدث الأفريقى السنوى الأكبر فى فرنسا على هذا القدر من التميز والإبداع، موجهًا الشكر لرعاة الحدث وأبرزهم وزارة السياحة المصرية وشركة مصر للطيران ووفد المملكة العربية السعودية باليونسكو على ما قدموه من دعم ومساندة لتنظيمه. 

وأكد بدوى خلال كلمته على الأهمية التى توليها مصر لتعزيز أواصر التعاون فى كل المجالات بين الدول الأفريقية خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، مجددًا التزام مصر الدائم تجاه دعم دول القارة الأفريقية وشعوبها الشقيقة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة، ومبرزًا استضافة مصر مؤخرًا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحدثين اقتصاديين هامين هما منتدى أفريقيا 2018 والمعرض التجارى الأفريقي، واللذين تسعى مصر من خلالهما إلى تعزيز التكامل الاقتصادى والتبادل التجاري بين دول القارة، فضلا عن خلق منصة للحوار وتبادل المعلومات بين الحكومات ومجتمع الأعمال فى أفريقيا. 

وشارك في الحفل رئيس المجموعة الأفريقية في اليونسكو، ومساعد المديرة العامة لليونسكو للعلاقات الخارجية والأولوية الأفريقية، وعدد كبير من السفراء والمندوبين الدائمين المعتمدين لدى اليونسكو، فضلًا عن مجموعة من المثقفين والفنانين الأفارقة المقيمين في فرنسا.

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