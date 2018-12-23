الأوقاف: اختطاف المتطرفين للخطاب الديني جعل المسلمات تحتاج للتأصيل

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن المحاضرات العامة والتثقيفية، والأنشطة العلمية من أهم العمليات التعليمية، لأنها تبني الشخصية لدى المتلقي وتنمي روح الوطنية بداخله، مضيفا: "نحن في أمس الحاجة إلى بناء الإنسان حتى يسهم بحق في بناء الأوطان".



وأوضح «مختار» خلال ندوة للرأي تحت عنوان: «فقه المواطنة في ظل التحديات المعاصرة»، بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه في السياق والمناخ الفكري الصحي لا يحتاج الثابت الراسخ إلى دليل، مشيرًا إلى أن اختطاف الجماعات المتطرفة للخطاب الديني واحتكارها له ولتفسيراته جعل ما هو في حكم المسلمات يحتاج إلى التدليل والتأصيل.



ونوه بأن مشروعية الدولة الوطنية أمر غير قابل للجدل أو التشكيك، بل هو أصل راسخ لا غنى عنه في واقعنا المعاصر.