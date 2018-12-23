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محافظات

وزير التنمية المحلية: بورسعيد رمز الانتصار والقوة والصمود

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:42 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية محمود شعراوي
أ ش أ
أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن محافظة بورسعيد رمز الانتصار والقوة والصمود، ولها تاريخ مشرف من الصمود والنصر، لافتا النظر إلى أن شعب بورسعيد قدم في عام 1956، بطولات وتضحيات مع قواته المسلحة في مواجهة العدوان.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد بحضور المحافظ عادل الغضبان والقيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي المحافظة.

وأضاف شعراوي أن بورسعيد اليوم هي قاطرة التنمية لمصر مع مدن القناة، بفضل ما تشهده من مشروعات عملاقة في شرقها، وكيانات اقتصادية تضخ استثماراتها بجنوبها وغربها، وكل ذلك بالتزامن مع عملية تطوير شاملة، ومشروعات كبرى للنهوض بالبنية التحتية في بورسعيد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقدم الوزير التهنئة لشعب وأهالي بورسعيد بمناسبة الذكري ٦٢ لذكري النصر والصمود، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت خلال الأربع سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة على مستوى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات.

وأضاف أن المحافظة شهدت تطور كبير على مستوى مشروعات الاسكان بمختلف أنواعه وتم انفاق أكثر من ٧ مليارات جنيه، بالاضافة إلى التطور الذي شهدته على مستوى تطوير العشوائيات حتى أصبحت الآن المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية بدون عشوائيات.

وأكد شعراوي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة خلال الفترة القادمة هي الاهتمام بالمواطن المصري في كافة المحافظات والارتقاء بالخدمات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الشعب المصري كان له الدور الرئيسى فى نجاح جهود الدولة فى تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي، بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات التى تم اتخاذها للإصلاح، وبما ساهم فى إحراز تقدم أكدته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية.

وأضاف "نحن الآن نسير بخطى وخطوات ثابتة تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة مصر القوية والرائدة في محيطها الإقليمي والدولي بعد أن حققت الدولة للعديد من الإنجازات في كافة القطاعات والمجالات".

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