تعرف على المقصود بـأولي العزم من الرسل

قالت دار الإفتاء، إن المراد بأولي العزم من الرسل: «المتصفون منهم بالصبر والثبات وتحمل الشدائد في سبيل إعلاء كلمة الله أكثر مما تحمل غيرهم من الأنبياء والمرسلين»، «العزم»: هو نية محققة على عمل أو قول دون تردد، وقيل: العزم هو الثبات والصبر على الشدائد.
واستندت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما المراد بأولي العزم من الرسل؟ ومن هم؟» بقول العلامة الطاهر بن عاشور في كتاب "التحرير والتنوير": «وَأولُوا الْعَزْمِ: أَصْحَابُ الْعَزْمِ، أَيِ الْمُتَّصِفُونَ بِهِ، وَالْعَزْمُ، نِيَّةٌ مُحَقَّقَةٌ عَلَى عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ دُونَ تَرَدُّدٍ».
وأشارت إلى ما ورد في "تفسير الجلالين" (ص: 672): «﴿فَاصْبِرْ﴾ على أذى قومك ﴿كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ﴾ ذَوُو الثَّبَات وَالصَّبْر عَلَى الشَّدَائِد»، وقال شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي في "التفسير الوسيط": «أولوا العزم من الرسل، وهم الذين تحملوا في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى أكثر مما تحمل غيرهم».
وبيّنت أن الأشهر من الآراء أن أولي العزم من الرسل هم: سيدنا نوح، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى، وسيدنا محمد عليهم صلوات الله وسلامه؛ وقال الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم": «وَأَشْهَرُهَا أَنَّهُمْ نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وعيسى وخاتم الأنبياء مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ؛ قَدْ نَصَّ الله تعالى عَلَى أَسْمَائِهِمْ مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ فِي آيَتَيْنِ من سورتي الأحزاب والشورى».
واستندت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما المراد بأولي العزم من الرسل؟ ومن هم؟» بقول العلامة الطاهر بن عاشور في كتاب "التحرير والتنوير": «وَأولُوا الْعَزْمِ: أَصْحَابُ الْعَزْمِ، أَيِ الْمُتَّصِفُونَ بِهِ، وَالْعَزْمُ، نِيَّةٌ مُحَقَّقَةٌ عَلَى عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ دُونَ تَرَدُّدٍ».
وأشارت إلى ما ورد في "تفسير الجلالين" (ص: 672): «﴿فَاصْبِرْ﴾ على أذى قومك ﴿كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ﴾ ذَوُو الثَّبَات وَالصَّبْر عَلَى الشَّدَائِد»، وقال شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي في "التفسير الوسيط": «أولوا العزم من الرسل، وهم الذين تحملوا في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى أكثر مما تحمل غيرهم».
وبيّنت أن الأشهر من الآراء أن أولي العزم من الرسل هم: سيدنا نوح، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى، وسيدنا محمد عليهم صلوات الله وسلامه؛ وقال الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم": «وَأَشْهَرُهَا أَنَّهُمْ نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وعيسى وخاتم الأنبياء مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ؛ قَدْ نَصَّ الله تعالى عَلَى أَسْمَائِهِمْ مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ فِي آيَتَيْنِ من سورتي الأحزاب والشورى».