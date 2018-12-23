تعرف على المقصود بـأولي العزم من الرسل

قالت دار الإفتاء، إن المراد بأولي العزم من الرسل: «المتصفون منهم بالصبر والثبات وتحمل الشدائد في سبيل إعلاء كلمة الله أكثر مما تحمل غيرهم من الأنبياء والمرسلين»، «العزم»: هو نية محققة على عمل أو قول دون تردد، وقيل: العزم هو الثبات والصبر على الشدائد.



واستندت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما المراد بأولي العزم من الرسل؟ ومن هم؟» بقول العلامة الطاهر بن عاشور في كتاب "التحرير والتنوير": «وَأولُوا الْعَزْمِ: أَصْحَابُ الْعَزْمِ، أَيِ الْمُتَّصِفُونَ بِهِ، وَالْعَزْمُ، نِيَّةٌ مُحَقَّقَةٌ عَلَى عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ دُونَ تَرَدُّدٍ».



وأشارت إلى ما ورد في "تفسير الجلالين" (ص: 672): «﴿فَاصْبِرْ﴾ على أذى قومك ﴿كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ﴾ ذَوُو الثَّبَات وَالصَّبْر عَلَى الشَّدَائِد»، وقال شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي في "التفسير الوسيط": «أولوا العزم من الرسل، وهم الذين تحملوا في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى أكثر مما تحمل غيرهم».



وبيّنت أن الأشهر من الآراء أن أولي العزم من الرسل هم: سيدنا نوح، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى، وسيدنا محمد عليهم صلوات الله وسلامه؛ وقال الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم": «وَأَشْهَرُهَا أَنَّهُمْ نُوحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وعيسى وخاتم الأنبياء مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلَّمَ؛ قَدْ نَصَّ الله تعالى عَلَى أَسْمَائِهِمْ مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ فِي آيَتَيْنِ من سورتي الأحزاب والشورى».





