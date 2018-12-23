بدء أعمال البعثة الأثرية المصرية للحفائر فى الوادى الجديد

بدأت البعثة المصرية للحفائر الأثرية في محافظة الوادي الجديد، أعمالها اليوم /الأحد/، فى مناطق أثرية متفرقة بواحتي الداخلة والخارجة.



وقال منصور عثمان، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بالمحافظة، إن البعثة الأثرية بدأت العمل في منطقتي عين الخراب بالخارجة وعين السبيل بالداخلة، وذلك بناء على قرار وزير الآثار الخاص بتخصيص مبالغ مالية لعمل الحفائر من البعثة المصرية لهذه المناطق، موضحا أن بدء عمل البعثة المصرية هو بداية لسلسلة بعثات أثرية سوف تعمل بعدة مناطق بمراكز المحافظة المختلفة.



وأشار عثمان إلى أن عمل البعثة سوف يستمر لمدة تتراوح بين 45 يومًا إلى شهرين، منوها إلى أن هذه البعثة تعد أولى البعثات الأثرية التى تبدأ أعمالها فى الوادى الجديد بعد توقف أعمال البعثات الأثرية طيلة السنوات السبعة الماضية.