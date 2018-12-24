نيفين جامع: تبعية جهاز المشروعات لوزارة الصناعة حال دون أداء دوره.. البحيري: 15 مليار جنيه محفظة الـSMEs ببنك مصر

نيفين جامع: تبعية جهاز المشروعات لوزارة الصناعة حال دون أداء دوره

نائبة برلمانية: لم نناقش مشروع قانون الـSMEs لأن هناك أولويات

طارق جلال: 50% نموا بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية

البحيري: 15 مليار جنيه محفظة الـSMEs ببنك مصر



وأشار في كلمته بمؤتمر أخبار اليوم، إلى أن البنك اعتمد على انتشاره الجغرافي لزيادة المحفظة حيث يمتلك أكثر من ٦٠٠ فرع وحول عملية اتخاذ القرار من المركزية إلى اللامركزية.



وأضاف أن الفروع لديها الصلاحية لمنح قروض حتى ١.٥ مليون جنيه ، كما سعى البنك من خلال مبادرة رواد النيل لتدشين مراكز لتأهيل الشباب ليصبحوا رواد أعمال.



وأوضح أن البنك وقع بروتوكولات لتمويل المدن الصناعية ضخ من خلالها أكثر من ١٠٠ مليون جنيه كما ضخ نحو ٣٠ مليون جنيه لمدينة دمياط، مضيفا أن المحفظة تتوزع بواقع ٢٥٪ الصناعة ومثلها للخدمات ونفس النسبة للمقاولات وكذلك التجارة .



وتابع: نضخ شهريا نحو ١.٣ مليار جنيه مقابل ١٥٠ مليون جنيه في ديسمبر ٢٠١٥، حيث يتقدم لنا ١٢ ألف قرض يمول القرض منهم المتوافقون مع الشروط الذين يصل عددهم نحو ٧٠٠٠-٨٠٠٠ قرض.



ونوه إلى أن البنك يمول ٦٥٠٠ مشروع متناهي الصغر ونحو ١٠٠٠ قرض صغير و٧٠-٨٠ قرضا متوسطا شهريا .



وقالت الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يدخل المناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب حتى الآن لأن هناك أولويات للمناقشة.



وأضافت خلال مشاركتها بمؤتمر أخبار اليوم، أن هذا لا يعني عدم أهمية القانون ولكن هناك قوانين ذات أهمية قصوى مثل قانون الاستثمار الموحد، لافتة إلى أن المجلس سيدفع نحو إتمام مناقشة القانون في وقت قريب.



وأوضحت أن القانون يحدد الجهة المسئولة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون هيئة وطنية تتبع مباشرة رئاسة الجمهورية لتكتسب قوة في أداء دورها، كما سيتضمن حوافز ضخمة للقطاع وتطرق لكافة المحاور الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قالت نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن تبعية الجهاز لوزارة التجارة والصناعة حال دون أداء دوره التنسيقي على أكمل وجه.وأضافت في كلمتها خلال جلسة الSMEs بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الخامس، أن الجهاز تم تأسيسه في أبريل ٢٠١٧ بغرض القيام بدور تنسيقي بين كافة الجهات المعنية بجانب الدور التمويلي .وأوضحت أن الجهاز اكتشف عقب فترة من العمل تحت مظلة وزارة الصناعة أن هناك تحديات خاصة وأن المؤسسات الدولية اعتبرت هذا الأمر انتقاصا من الجهاز وتوقفت فترة عن منح التمويلات الخارجية.وتابعت: الدولة رصدت هذه الأمور وتحركات سريعا لتعديل الأمر وصدر قرار في 8 نوفمبر الماضي بعودة الجهاز لتبعية رئاسة الوزراء وتكوين مجلس إدارة من كافة الجهات المعنية وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على الجهاز ودوره وأرسل رسالة إيجابية المؤسسات المحلية والدولية .فيما قال طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية، إن مصرفه استطاع تحقيق نمو بنسبة ٥٠٪ خلال الفترة الأخيرة.وأضاف أن بنك التنمية الصناعية استطاع تحقيق طفرة في دوره خلال الثلاث سنوات الماضية مع بدء خطة إعادة الهيكلة وعزز من دوره في العمل المصرفي والتنموي.أوضح أن العام المقبل سيكون عام انطلاق فيما يتعلق بدور البنك عقب اتمام خطة إعادة الهيكلة.ومن جانبه قال شريف البحيري، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، إن محفظة القطاع ارتفعت بالبنك من ١.٥ مليار جنيه في ديسمبر ٢٠١٥ الي ١٥ مليار جنيه في الوقت الحالي .