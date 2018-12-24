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ديني

أمين الفتوى يوضح الفرق بين قيام الليل وإحياء الليل بالصلاة

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عبد الله العجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة القيام اسم جامع لكل الصلوات التي تصلى بعد العشاء وحتى الفجر.

وأضاف العجمى، فى إجابته على سؤال «هل صلاة قيام الليل تكون بالصلاة فقط أم بالذكر والتسبيح ؟ »، إن هناك فرقا بين إحياء الليل وقيام الليل، فإحياء الليل فيه سعة ويكون عاما بالصلاة وبذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن والتأمل والتدبر والتفكر، أما قيام الليل خاص فلا يكون إلا بالصلاة. 

وبيًن أن أفضل وقت لصلاة القيام، في آخر الليل قبل الفجر بـ3 أو 4 ساعات.

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