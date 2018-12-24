تجارة الصين مع كوريا الشمالية تهبط 52.9% في 11 شهرا

أظهرت بيانات الجمارك اليوم أن تجارة الصين مع كوريا الشمالية هبطت بنسبة 52.9 بالمئة إلى 2.2 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى نوفمبر ، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



وهوت واردات الصين من كوريا الشمالية 88.6 بالمئة إلى 191.75 مليون دولار في الفترة ذاتها، في حين تراجعت صادراتها إلى كوريا الشمالية 33 بالمئة إلى 2.01 مليار دولار.



وبلغ إجمالي قيمة تجارة الصين مع كوريا الشمالية 247.75 مليون دولار في نوفمبر ، ارتفاعا من 245.34 مليون دولار في الشهر السابق.



وارتفعت قيمة الصادرات إلى كوريا الشمالية إلى 227.7 مليون دولار من 227.45 مليون دولار في الشهر السابق.