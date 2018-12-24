ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تجارة الصين مع كوريا الشمالية تهبط 52.9% في 11 شهرا

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
رويترز
أظهرت بيانات الجمارك اليوم أن تجارة الصين مع كوريا الشمالية هبطت بنسبة 52.9 بالمئة إلى 2.2 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى نوفمبر ، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وهوت واردات الصين من كوريا الشمالية 88.6 بالمئة إلى 191.75 مليون دولار في الفترة ذاتها، في حين تراجعت صادراتها إلى كوريا الشمالية 33 بالمئة إلى 2.01 مليار دولار.

وبلغ إجمالي قيمة تجارة الصين مع كوريا الشمالية 247.75 مليون دولار في نوفمبر ، ارتفاعا من 245.34 مليون دولار في الشهر السابق.

وارتفعت قيمة الصادرات إلى كوريا الشمالية إلى 227.7 مليون دولار من 227.45 مليون دولار في الشهر السابق.

ترشيحاتنا

رانيا يوسف يوسف تظهر بفستان بلا ملامح ..صور

الأهلي في دور المجموعات للمرة الـ 16 في تاريخه

اختراع روسي مذهل للتخلص من القمامة.. فيديو

أسعار خيالية لمقتنيات مكتبة حسن كامي.. وموظف يكشف معلومات خطيرة لأول مرة.. فيديو

تعليق صادم من مدرب منتخب مصر السابق على هزيمة الأهلي أمام جيما

مفاجأة.. حسن كامي كان ينوي التبرع بالمكتبة لجمعية خيرية.. فيديو

هش هش يا ديك.. حفل زفاف دجاجة أمريكية يشعل مواقع التواصل ..صور

هاري كين يتساوى مع محمد صلاح في صراع هدافي البريميرليج

فى إطار حملة 100 مليون صحة .. نصائح مهمة لمن يكتشف إصابته بفيروس سى

شاهد.. الأرض تبتلع أعضاء فرقة غنائية شهيرة خلال موجة تسونامي في إندونيسيا

مشهد مأساوي لضحية جرفتها أمواج تسونامي في إندونيسيا .. فيديو

الجزائر تبحث عن بديل للرئيس بوتفليقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

مفاجأة من العيار الثقيل.. وصية بخط يد حسن كامي لتوزيع ممتلكاته.. فيديو

مفاجأة.. قاتل عشيقته بأرض اللواء ترزي فنانة شهيرة .. والأهالي: سيئ السمعة وله علاقات نسائية .. صور

مفاجأة.. سيارات يابانية وكورية تخضع لاتفاقية إلغاء الجمارك.. أبرزها هيونداي وتويوتا وكيا

الكهرباء تكشف موعد رفع الدعم الكامل عن الفواتير وارتفاع الأسعار

احترس.. هذه الأخطاء نقع فيها عند تناول الثوم في الصباح

شاهد .. لقطات حية من داخل مسكن خلية إرهابية بعد الاشتباك مع الشرطة بالعريش

أسعار خيالية لمقتنيات مكتبة حسن كامي.. وموظف يكشف معلومات خطيرة لأول مرة.. فيديو

مهازل في دوري المظاليم .. لوائح عاجزة في مواجهة ضرب الحكام

هجوم ناري من خالد الغندور ضد جروس بعد هزيمة الزمالك أمام القطن

سعر صادم لفستان رانيا يوسف الجريء في حفل دير جيست ..فيديو

مفاجأة .. زكي رستم راجع للشاشة في رمضان بعد ٤٦ سنة من وفاته.. فيديو

مشهد مأساوي لضحية جرفتها أمواج تسونامي في إندونيسيا .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالية أنور السادات بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.. صور

وزير النقل يتفقد محطة مصر برمسيس في جولة مفاجئة .. صور

محمد السبكي يكشف عن أفيش فيلم حملة فرعون .. صور

إنارة مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لافتتاحه

مجلس إدارة المهن الموسيقية يحاول إنهاء قضية تامر عاشور

فيديو

خالد الغندور: أحداد هو من يرفض المشاركة مع الزمالك .. فيديو
بشرى تطرح برومو كليب أغنية كوبرا .. فيديو
فيديوجراف.. ترامب يهدي سوريا لأردوغان على طبق من ذهب
صناع Aquaman يفكرون فى تقديم جزء ثان.. فيديو
فرخندة حسن لـ صدى البلد: السادات لا يُعوض واتظلم من الشارع بعد اغتياله.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلغاء تدريس مادة التربية الدينية بالمدارس؟

هل تؤيد مقترح إلغاء تدريس مادة التربية الدينية بالمدارس؟