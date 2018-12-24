ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

غرفة القاهرة تنظم معرضا لمنتجات الحرف اليدوية غدا

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:00 ص
الحرف اليدوية
الحرف اليدوية
صدى البلد
تنظم لجنة المرأة بغرفة القاهرة التجارية تحت رعاية المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة معرضا لمنتجات وورش الحرف اليدوية على مدار يومي غد وبعد غد الثلاثاء والأربعاء بمقر الغرفة.

وقال العربي إن المعرض يأتي في إطار مساندة أصحاب الحرف اليدوية والسعي إلى تسويق منتجاتهم للتوسع بها لتحقيق عدة أهداف منها مساعدة أصحابها ودعم منتجاتهم وتشغيل مزيد من العمالة والتشجيع على الإنتاج بالسوق المحلي في مختلف الأنشطة وإيجاد طرق ترويجية لهذه المنتجات عن طريق الغرفة.

قالت الدكتورة ليلي البيلي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس لجنة المرأة: إن المعرض ما هو إلا نتاج لمجموعة الورش والجلسات التدريبية التي تمت بالغرفة لأصحاب هذه الحرف والتي تمت من خلالها تدريبهم على هذه الحرف وإنتاج سلع يمكن بيعها والاستفادة منها ماديا وبجانب دخول كثير من المواطنين سوق العمل بحرف مهمة من خلال تنميتها وتطويرها تصبح شركات كبري فيما بعد على اعتبار أن أي مشروع كبير بدأ صغيرا، مضيفة أنه من الممكن مدة فترة المعرض حسب الاحتياج.

ترشيحاتنا

عمرو أديب يعرض تقرير شباب الصناعة: حاجة تفرح

تفاصيل جديدة في قضية مقتل السائحتين بالمغرب

اليوم .. محاكمة نقاش لقتله مواطنا بالمرج

وزير التعليم يكشف سر قرار الرئيس بإنشاء المدارس اليابانية

فى ذكرى ميلاده .. تعرف على حقيقة إصابة محمد فريد بمرض السرطان

وزير التعليم : توزيع 18 ألف تابلت بالمدارس الثانوية في مدن القناة خلال أسبوع

قبل أيام من الكريسماس..شاهد نجم Home Alone بعد 28 عاما على الفيلم

تناولي البطاطا على الإفطار يوميا ولاحظي ماذا سيحدث؟

حفل زفاف دجاجة و ديك.. صور

اليوم.. طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى في القاهرة 12 درجة

WhatsApp يطلق ميزة جديدة .. فيديو

شاهد .. تلد طفلها لحظة انتحارها شنقًا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 20 عاما من الغربة .. أمينة الباجوري لـ صدى البلد: الشاي بحليب كارثي والقهوة بلبن أرحم.. الجسم يحرق الدهون أسرع بالشتاء.. حوار

العسيلي والشو الروسي وأميرة يسري يشعلون أولى فقرات الكريسماس بمصر الجديدة.. صور

احتفالية أنور السادات بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.. صور

وزير النقل يتفقد محطة مصر برمسيس في جولة مفاجئة .. صور

محمد السبكي يكشف عن أفيش فيلم حملة فرعون .. صور

فيديو

خالد الغندور: أوباما وساسي أفضل من عبد الله السعيد للزمالك
الغندور: خسارة الزمالك من فريق تشادي لا تليق به.. فيديو
الغندور: حازم إمام مثل الخطيب مينفعش يكون رئيسًا للزمالك.. فيديو
خالد الغندور: أحداد هو من يرفض المشاركة مع الزمالك .. فيديو
بشرى تطرح برومو كليب أغنية كوبرا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلغاء تدريس مادة التربية الدينية بالمدارس؟

هل تؤيد مقترح إلغاء تدريس مادة التربية الدينية بالمدارس؟