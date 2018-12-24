غرفة القاهرة تنظم معرضا لمنتجات الحرف اليدوية غدا

تنظم لجنة المرأة بغرفة القاهرة التجارية تحت رعاية المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة معرضا لمنتجات وورش الحرف اليدوية على مدار يومي غد وبعد غد الثلاثاء والأربعاء بمقر الغرفة.





وقال العربي إن المعرض يأتي في إطار مساندة أصحاب الحرف اليدوية والسعي إلى تسويق منتجاتهم للتوسع بها لتحقيق عدة أهداف منها مساعدة أصحابها ودعم منتجاتهم وتشغيل مزيد من العمالة والتشجيع على الإنتاج بالسوق المحلي في مختلف الأنشطة وإيجاد طرق ترويجية لهذه المنتجات عن طريق الغرفة.



