غرفة القاهرة تنظم معرضا لمنتجات الحرف اليدوية غدا

تنظم لجنة المرأة بغرفة القاهرة التجارية تحت رعاية المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة معرضا لمنتجات وورش الحرف اليدوية على مدار يومي غد وبعد غد الثلاثاء والأربعاء بمقر الغرفة.
وقال العربي إن المعرض يأتي في إطار مساندة أصحاب الحرف اليدوية والسعي إلى تسويق منتجاتهم للتوسع بها لتحقيق عدة أهداف منها مساعدة أصحابها ودعم منتجاتهم وتشغيل مزيد من العمالة والتشجيع على الإنتاج بالسوق المحلي في مختلف الأنشطة وإيجاد طرق ترويجية لهذه المنتجات عن طريق الغرفة.
قالت الدكتورة ليلي البيلي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس لجنة المرأة: إن المعرض ما هو إلا نتاج لمجموعة الورش والجلسات التدريبية التي تمت بالغرفة لأصحاب هذه الحرف والتي تمت من خلالها تدريبهم على هذه الحرف وإنتاج سلع يمكن بيعها والاستفادة منها ماديا وبجانب دخول كثير من المواطنين سوق العمل بحرف مهمة من خلال تنميتها وتطويرها تصبح شركات كبري فيما بعد على اعتبار أن أي مشروع كبير بدأ صغيرا، مضيفة أنه من الممكن مدة فترة المعرض حسب الاحتياج.