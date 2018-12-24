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محافظات

اليوم .. قطع الكهرباء عن مدينة قليوب لأعمال الصيانة

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:00 ص
كهرباء
كهرباء
إبراهيم الهوارى
أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات مدينة قليوب اليوم الإثنين وذلك لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للشبكات، لمدة ساعتين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة من صباح اليوم نفسه.

وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية فى تصريحات لها أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى شوارع "الجهيني، السلخانة، الشافعي، سيدى صبيح، الجبانة، سيدى وهيب" وذلك لعمل الصيانة اللازمة.

وأوضحت رئيس قطاع كهرباء القليوبية أنه تم إخطار الجهات المعنية بفصل التيار وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل والتى تصل ساعتين وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.

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