استعملي المشط الخشب لهذا السبب

أكدت دينا غلوش خبيرة التجميل أن فتيات الشرق الأوسط يتميز شعرهن بالشعر الكيرلي، وقالت غلوش فى برنامج "يوم جديد" المذاع على فضائية "الغد" إن مسام الشعر يختلف من فتاة إلى أخرى مما يجعل هناك اختلافا في نوعية الشعر.



وأوضحت غلوش، أن مشاكل الشعر الكيرلي متعددة نتيجة للهيشان وقلة ترطيب الشعر وأنه يفضل تمشيط الشعر بمشط خشب للحفاظ على صحة الشعر وعدم تعرضه للهلاك.



وأشارت غلوش، إلى أن زيت جوز الهند هام جدا لحفظ الترطيب داخل الشعر وينص به لصاحبات الشعر الجاف والهايش.







