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فن

فى ذكرى ميلاده .. تعرف على حقيقة إصابة محمد فريد بمرض السرطان

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:07 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يحل اليوم ذكرى ميلاد محمد فريد الذى استطاع أن يعبر عن نفسه فى عديد من الأعمال الفنية ولعل أبرزها شخصية صبى العالمة فى مسلسل "ليالى الحلمية". 

وتسبب الفنان محمد فريد، مؤخرا في صدمة قوية لجمهوره وذلك بعد ظهوره في برومو فيلمه الجديد "حار جاف صيفا" حيث ظهر فيه اكبر سنا وأصلع وملامح المرض تسيطر علي وجهه الأمر الذي جعله يصرح أن الشكل الذي ظهر به من متطلبات الشخصية التي يؤديها في الفيلم مع الفنانة الشابة ناهد السباعي حيث يجسد شخصية رجل مصاب بالسرطان.

وقد انتشر هذا الخبر علي مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما جعله يتعجب من تلك الأخبار التي انتشرت كالنار في الهشيم والتي سارعت تلك المواقع بنشرها دون تحري الدقة، مطالبا بضرورة التوصل الي الحقيقة كاملة قبل النشر وذلك مراعاة لمشاعر الفنان وأسرته وأهله.

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