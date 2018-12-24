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اقتصاد

اليوم.. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية بالكامل 6 ساعات

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:00 ص
قطع المياه
قطع المياه
آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين الموافق 24 ديسمبر لمدة 6 ساعات، من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء، وذلك لإجراء أعمال الغسيل والتطهير للشبكات بالكلور.

وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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