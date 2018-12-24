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فن

هانى شاكر يحيى حفلا فى مسرح المجاز .. 25 يناير المقبل

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يحيى المطرب هانى شاكر حفلا غنائيا يوم 25 يناير المقبل على مسرح المجاز ويشهد الحفل حضور كبير من جانب الجمهور.

من ناحية أخرى انتهى الفنان هانى شاكر من تسجيل أغنية جديدة لراس السنة الجديدة وهى بعنوان "خلصت السنة دى" وهى من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم ومن توزيع شريف قاسم ويتم حاليا عمل مونتاج الأغنية لطرحها احتفالا برأس السنة الجديدة.

من ناحية أخرى انتهى هانى شاكر من تسجيل أغنية أخرى بعنوان "شبهك أوي" باستوديو رسالة بالمهندسين، وهى من كلمات ناصر الجيل، وألحان محمد ضياء، والتوزيع لباسم منير ومن المقرر طرحها قريبا.

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