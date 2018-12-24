برلماني: رجال الدين لهم القدرة في إقناع الشباب وتصحيح مفاهيمهم الخاطئة

قال النائب عبد الرازق زنط عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن انتشار وعاظ الأزهر الشريف فى مقاهي القاهرة للتحدث مع الشباب والاستماع إليهم وحل مشاكلهم، تعد خطوة إيجابية ومبادرة طيبة، مشيرا إلي أن الشعب المصري متدين بطبعه، ورجال الدين لهم قدرة عالية في التحدث معهم وإقناعهم وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة.





وأكد زنط في تصريحات لـ" صدي البلد" أن الشعب المصري يكن لرجال الدين بالاحترام والتقدير سواء مسلمين أو اقباط، موضحاأن هذه الخطوة سيتم العمل على تبصير بعض الشباب ومعرفة طريقة تفكيرهم لإيجاد حلول مناسبة وموضوعية.





وأضاف عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، أن الشباب يحتاج إلي توعية سليمة وبناءة، محذرا من استغلال بعض الحاقدين هذه الحملة والجلوس مع الشباب كرجال الدين وبث أفكار مغلوطة وخاطئة تستدرج الشباب لمنحدر يقوده لطريق مظلم.



