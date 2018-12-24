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ثقافة

ثقافة بورسعيد تواصل احتفالاتها بالعيد القومي

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
شاركت فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة في الديفيليه الخاص باحتفالات العيد القومي لمحافظة بورسعيد الذي أقيم أمام حديقة الشهداء ومبنى المحافظة.

وكانت فرق بورسعيد للفنون الشعبية وبورسعيد للفنون الشعبية أطفال والنيل للآلات الشعبية والأنفوشى والمنوفية للفنون الشعبية شاركت أيضا ليلة أمس في الحفل الكبير الذي أقيم بالمركز الثقافي احتفالا بالعيد القومي للمدينة الباسلة.

واستمرارا للاحتفالات الثقافية والفنية التي يقيمها فرع ثقافة بورسعيد بمناسبة العيد القومي للمحافظة والتي تستمر طوال شهر ديسمبر وتشمل جميع المواقع الثقافية التابعة للفرع عقد بيت ثقافة المنتزه ببورفؤاد محاضرة حول صمود شعب بورسعيد ألقاها الإعلامي على عبد الباري بمدرسة آمون.

كما أقام بيت ثقافة الهيئة ببور فؤاد معرضا لرسوم الأطفال حول بورسعيد نفذته فريال السيد وفى السياق ذاته نفذت مكتبة نادي السلام البحرس معرضا لرسومات الأطفال بإشراف الفنانة مروة المغربي.

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