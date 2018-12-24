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فن

محمود حميدة يبدأ تصوير العارف مع أحمد عز

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يبدأ الفنان محمود حميدة أولى مشاهده فى فيلم "العارف" الذى يشارك فى بطولته مع أحمد عز وكارمن بصيبص وركين سعد واحمد فهمى وتأليف محمد سيد بشير واخراج احمد علاء.

ويجمع المشاهد الاولى لمحمود حميدة بينه وبين الفنان احمد عز وذلك داخل الديكور الرئيسي الذى يجسد شخصية مسئولة فى الفيلم ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل الى دبي لتصوير بعض المشاهد الخارجية هناك.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود حميدة فيلم "ورد مسموم" والذى يعرض حاليا فى دور العرض وهو من تأليف وإخراج احمد فوزى صالح.

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