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رياضة

دورة محاضري حكام شمال إفريقيا في مراكش بمشاركة مصرية

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:01 ص
عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
يسري غازي
تقام اليوم الاثنين دورة محاضري حكام شمال أفريقيا على أن تستمر حتى 28 ديسمبر الجارى بمدينة مراكش المغربية ويشارك خلالها 30 دارسا من دول مصر وتونس وليبيا والجزائر والمغرب.

ويشارك من مصر 5 هم : مدحت صلاح وإبراهيم ابو سعيد وعادل أبو الفتوح ومحمد هنادي وطارق البرعى إلى جانب المساعدة الدولية منى عطا الله.

ومن المقرر أن يقوم بإلقاء المحاضرات النظرية والعملية الثنائي المغربي يحيى حدقة المحاضر الدولى والمشرف العام على الدورة وعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام المصرية وعضو لجنة حكام افريقيا.

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