اليوم .. نظر ثاني جلسات أول قضية ضد ختان الإناث بقنا

تنظر محكمة الوقف الجزئية بقنا، اليوم الاثنين، ثاني جلسات أول قضية ضد ختان الاناث في قنا.



كان "نور الدين . ا . ل"، عامل مقيم بمركز الوقف في قنا، أقام الشهر الماضي دعوى قضية رقم 3381 لعام 2018، ضد زوجته يتهمها بمخالفة القانون وإجراء عملية الختان لابنتيه "بسملة" 12 عاما، و"روان" 10 سنوات، دون رضاه، وطالب بتوقيع العقوبات القانونية عليها ، مؤكدا فى عريضة الدعوى أنه عمل في السعودية لفترة تعدت 12 عاما، وتعامل مع كثيرين من جنسيات مختلفة من الدول الإسلامية ولا أحد منهم يقوم بختان الإناث إلا مصر والسودان، وأنه سأل علماء الدين في السعودية ومصر وأجمعوا على أن الختان غير واجب، كما أن الأطباء قالوا إن الختان يسبب أضرارا نفسية وجسدية كبيرة على الفتيات، وعندما أخبرته زوجته بأنها ستقوم بختان ابنتيه رفض وحذرها من ذلك، ولكنها قامت بختانهما، لذلك رفع قضية عليها لعقابها وفق القانون لتكون عبرة لغيرها.