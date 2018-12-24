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حوادث

اليوم .. الحكم على 12 متهما لسرقتهم 900 ألف جنيه من سيارة الشرقية للدخان

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:01 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
اسلام مقلد
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي، ومحمود مصطفي، وخالد عبدالغفار، وأمانة سر محمد جبر وهاني شحاتة، اليوم الأثنين، الحكم على 12 متهما بسرقة سيارة مملوكة لشركة الشرقية للدخان.

كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهمين " محمد طه، وسيد أحمد، وأحمد رجب، ومصطفي محمود، وعمرو أنور، وحسن عزت، ومحمد السيد، ومحمد سيد، وحسن السيد، وحامد حسن، وخالد عبد الكريم"، بسرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة عبارة عن بضائع تقدر ثمنها 900 ألف جنيه بالأوراق والمملوكة لشركة الشرقية للدخان، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع علي المجني عليهما "سلامة رشاد، وأشرف خليل"، بأن هددوهما بأسلحة نارية محدثين إصابة المجني عليه الثاني وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء علي المسروقات بالطريق العام.

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