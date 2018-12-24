اليوم .. محاكمة نقاش لقتله مواطنا بالمرج

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق، اليوم الاثنين، محاكمة المتهم بقتل مواطن لسرقته بالمرج.



