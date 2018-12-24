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حوادث

اليوم .. محاكمة نقاش لقتله مواطنا بالمرج

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:01 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
رامى المهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق، اليوم الاثنين، محاكمة المتهم بقتل مواطن لسرقته بالمرج. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "محمود . ح" وشهرته المصري "نقاش"، بقتل المجني عليه محمود محمد ، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله وتوجه إلى مسكنه، وما أن ظفر به حتى طرحه أرضا فسقط علي قطع من الزجاج، وواصل التعدى عليه بالضرب، ثم قام بخنقة بواسطة قطعة قماش حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واعترف المتهم بالجريمة مؤكدا أنها كانت بقصد السرقة.

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