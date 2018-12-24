عمرو الليثي يهدي سيدة ماكينة خياطة لهذا السبب .. فيديو

عرض الإعلامي عمرو الليثى فيديو خلال تحقيقه حلم السيدة وفاء وإهدائها ماكينة خياطة، خلال تقديمه برنامج "واحد من الناس" المذاع على فضائية النهار.



أبدى الإعلامى عمرو الليثى، عن سعادة بالقرب من الفقرات، حيث بدأ منذ خمس سنوات، زياراته القرى والمحافظات لتحقيق أحلامهم.



وأشار الإعلامي، إلي أن ماكينة الخياطة تعد بداية للسيدة لبدء مشروعها الخاص وفك ضائقتها المالية.