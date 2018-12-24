منى هلا تكشف سبب إقامتها فى النمسا خلال الفترة الماضية

أكدت الممثلة منى هلا أن سبب إقامتها خلال الفترة الماضية بالنمسا هو أن نصفها مصرى والآخر نمساوى لذلك فليس من الغريب أن تقيم هناك لبعض الوقت.



هلا يعرض لها حاليا فيلم ليل خارجى فى دور العرض المصرية وكان بطله شريف الدسوقي، فاز بجائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة، وهو من إنتاج شركة حصالة وتوزيع أفلام مصر العالمية، وبدعم من ”كانون“ بالشرق الأوسط - و نجوم إف إم.



وتدور أحداثه عن ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى يجدون انفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، ”مو“ المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، ”توتو“ بائعة الهوى التي تقابلهم للمرة الأولى، و”مصطفى“ سائق التاكسي الذي تتحول ليلته لصراع بينه وبين ”مو“ يحاول كل منهما اثبات القوة والقيادة، بينما تقع ”توتو“ بين رحي هذا الصراع. في تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة في اعماقها الشعبية في ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا أنهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، و يحاول ”مو“ معرفة كيف يستطيع ثلاثة افراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات اخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة.



ليل خارجى من بطولة كريم قاسم وشريف قاسم ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد، ومن تأليف شريف الالفي وإخراج أحمد عبد الله السيد.