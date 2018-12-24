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شاهد .. لقطات حية من داخل مسكن خلية إرهابية بعد الاشتباك مع الشرطة بالعريش

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:07 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
عرض الإعلامى أحمد موسى، لقطات من قلب مسكن خلية إرهابية بعد اشتباك رجال وزارة الداخلية معهم.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "تحية لرجال الداخلية لدورهم الكبير فى مواجهة الخلايا الإرهابية".

وتمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش.

وتمت مداهمة البؤرة وحدث اشتباك بإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضعة ساعات والذى أسفر عن مقتل (8) من العناصر الإرهابية ومحاولة مجموعة آخرى الفرار من مكان المواجهة، حيث طاردتهم القوات وتمكنت من قطع طريق الهروب وفى تبادل لإطلاق النيران لقيت تلك المجموعة وعددهم (6) عناصر إرهابية حتفهم وعثر بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.

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