طارق شوقي: بنك المعرفة حجر الأساس لتطوير التعليم في مصر

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن نظريات التعليم فى العصر الحالى اختلفت تماما عن الشكل المعرفى الذى يعتمد على اكتساب المعرفة فقط ، وان هناك انواعا جديدة من التعليم تلائم السوق الجديد والدول التى تفهمت هذا الامر تقدمت بشكل كبير.



وأضاف شوقى فى حواره لبرنامج "المواجهة" عبر فضائية "اكسترا نيوز" ان الرئيس السيسي كان يرى أنه لا يوجد وقت ننتظره اكثر من ذلك من أجل تطوير التعليم واستخدام النظريات الجديدة.



وتابع وزير التعليم أن بداية التطوير جاءت عبر دراسة الدول الاخرى كيف تقدمت وعرض الأفكار على رئيس الجمهورية وجاءت فى البداية توفير المحتوى المعرفي من العالم واتاحته للناس وتم تنفيذه بالفعل فى بنك المعرفة مشيرا الى ان هذا البنك هو البنية الأساسية التى تم وضع عليها خطة تطوير التعليم فى مصر.