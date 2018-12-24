الأزهر: استقبال مواهب التلاميذ استعدادا للمشاركة فى معرض الكتاب 2019

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن استقباله لمواهب التلاميذ من كافة المراحلة التعليمية قبل الجامعية، تمهيدا للمشاركة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب فى جناحه الخاص.



وناشد قطاع المعاهد، التلاميذ الموهوبين فى القاء الشعر، أو الكورال، أو الأداء المسرحي، أو الغناء الفردي، من جميع المراحل (الابتدائي - الاعدادي - الثانوي).



وأوضح، أن استقبال المواهب سيكون على رقم واتساب ٠١٢٢٣٣٤٣٠٠١ مخصص من قطاع المعاهد، ويرسل فيه (الاسم - المعهد - المنطقة - رقم الموبايل). على أن يغلق باب استقبال المواهب فى 31 ديسمبر الجاري.

