طارق شوقي: مصر تقوم بثورة حقيقية في مجال التعليم

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى إن هناك دولا قفزت بشكل كبير فى مجال التعليم، واضطرت الى تغيير النظام التعليمي بالكامل ، مثل اليابان وماليزيا وكوريا وغيرهم ، مشيرا إلى أنه تم نقل تجارب هذه الدول عبر الأمم المتحدة ومنظمات غيرها.





وأضاف شوقى، فى حواره لبرنامج "المواجهة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البداية الجديدة التى تقوم بها مصر تعتبر ثورة حقيقية فى مجال التعليم لأنه يتم البدء من البداية.



