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طارق شوقي: مصر تقوم بثورة حقيقية في مجال التعليم

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:26 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى إن هناك دولا قفزت بشكل كبير فى مجال التعليم، واضطرت الى تغيير النظام التعليمي بالكامل ، مثل اليابان وماليزيا وكوريا وغيرهم ، مشيرا إلى أنه تم نقل تجارب هذه الدول عبر الأمم المتحدة ومنظمات غيرها. 

وأضاف شوقى، فى حواره لبرنامج "المواجهة" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البداية الجديدة التى تقوم بها مصر تعتبر ثورة حقيقية فى مجال التعليم لأنه يتم البدء من البداية. 

وتابع وزير التعليم أنه يتم بناء مناهج جديدة كليا ويجب فهم المرجو منها والمهارات التى بداخل الطفل لكى يتم قياسها، قائلا "إن اختزال هذا التطوير فى صورة التابلت والكراسة والداخل فى الامتحان هو إهدار للفلسفة المرادة".

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