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فن

احتفالية أنور السادات بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.. صور

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:45 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم - عدسة/ عمرو سيد
شهد الاحتفال بالذكرى المئوية للرئيس الراحل أنور السادات الذى أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، حضور الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبدأ الحفل بعرض فيلم وثائقى عن حياة بطل الحرب والسلام الرئيس أنور السادات، وتضمن الفيلم قصة صعود السادات منذ أن كان طالبًا فى الجامعة ثم ضابطًا فى الجيش، بالإضافة إلى توليه مهام رئيس الجمهورية عقب وفاة الرئيس جمال عبد الناصر.

كما حرص عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة على حضور الاحتفالية وأقيم الحفل بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية والمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصرى على مدار يومين متتاليين.
احتفالية أنور السادات بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.. صور
احتفالية أنور السادات بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.. صور
احتفالية أنور السادات بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.. صور
احتفالية أنور السادات بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.. صور
احتفالية أنور السادات بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.. صور
احتفالية أنور السادات بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.. صور
احتفالية أنور السادات بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.. صور
احتفالية أنور السادات بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.. صور
احتفالية أنور السادات بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.. صور
احتفالية أنور السادات بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.. صور
احتفالية أنور السادات بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.. صور
احتفالية أنور السادات بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.. صور

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