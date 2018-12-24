احتفالية أنور السادات بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.. صور

شهد الاحتفال بالذكرى المئوية للرئيس الراحل أنور السادات الذى أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، حضور الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبدأ الحفل بعرض فيلم وثائقى عن حياة بطل الحرب والسلام الرئيس أنور السادات، وتضمن الفيلم قصة صعود السادات منذ أن كان طالبًا فى الجامعة ثم ضابطًا فى الجيش، بالإضافة إلى توليه مهام رئيس الجمهورية عقب وفاة الرئيس جمال عبد الناصر.



