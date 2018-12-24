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برلمان

ائتلاف دعم مصر يناقش عددا من القوانين في الاجتماع الثالث له

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:51 ص
صدى البلد
فريدة محمد
انعقد منذ قليل الاجتماع الثالث لهيئة المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس الائتلاف وزعيم الأغلبية بمجلس النواب بمقر الائتلاف بحضور كلا النائب أحمد السجينى أمين عام الائتلاف ونواب رئيس الائتلاف اللواء أحمد العوضى واللواء محمد صلاح ابوهميلة والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية والنائب الدكتور كريم سالم والنائب أشرب رشاد رئيس حزب مستقبل وطن وعدد من رؤساء اللجان النوعية النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان والنائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة والنائب الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والنائب احمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات.

وأصدر الدكتور القصبى رئيس الائتلاف قرارا بتعيين اثنين من نواب الائتلاف وهما كريم سالم وأحمد الشريف، كما ناقش المكتب السياسى عدة قوانين على رأسها قانون التصالح فى مخالفات المبانى وقانون المرور واتفاقية خاصة للتنمية الزراعية بين مصر والاتحاد الأوروبى بحضور عدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس.

كما استعرض رئيس الائتلاف ما تم إنجازه فى المرحلة السابقة وكذلك عدد من مشروعات القوانين التى تم الانتهاء منها، كما استمع رئيس الائتلاف الى مشاكل النواب بدوائرهم داخل محافظاتهم المختلفة.

كما أعلن رئيس ائتلاف دعم مصر التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء والمحافظين كل فيما يخصه، موضحا أن هذا التنسيق الكامل مع الحكومة بشأن تلبية مطالب المواطنين والنواب بكافة دوائرهم.

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