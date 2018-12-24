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القومي للسكان: الحمل المتكرر بيعجز الست بدري وبيسحب من رصيد جسمها.. فيديو

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:52 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، إن السيدة التي تنجب أولاد دون فترة مباعدة تصل إلى 3 سنوات تكون ظلمت 4 أشخاص بذلك الأمر.

وأضاف عمرو حسن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئولتي"، المذاع على "صدى البلد"، أن السيدة التي تنجب أولاد دون فترة راحة تكون ظلمت ابنها الأول بعد حرمانه من الرضاعة الطبيعية، ثم ظلمت نفسها، والجنين، ثم زوجها خلال فترة الحمل والرضاعة وغيرها من الأمور الخاصة.

وأكد مقرر المجلس القومي للسكان، أن الولادة المتكررة بتسحب من رصيد جسم السيدة وتجعلها تشعر بالعجز ويكون مصيرها أن يتزوج عليها زوجها، كاشفا أن المباعدة بين فترات الحمل 3 سنوات يقلل من معدلات الوفيات بين السيدات.

وتابع الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، أنه تم تحقيق معدل طفرات في النمو الاقتصادي ولكن النمو السكاني يجعل المواطن لا يشعر بحجم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع.

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