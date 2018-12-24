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سامي عبد العزيز: 250 مليون جنيه تكلفة مواجهة الزيادة السكانية سنويا.. فيديو

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:58 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
طالب الدكتور سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، برصد 250 مليون جنيه سنويا لمواجهة الزيادة السكانية والحد الأدني لتنفيذ تلك الحملات تصل في حدها الأدنى 5 سنوات.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ميزانية المجلس نحو 50 مليون جنيه وهو ما يعني أنه ليست هناك جدية في مواجهة الزيادة السكانية، فالمبلغ السابق يكفي فقط لتدريب كوادر حقيقية واستقطاب خبرات لتنفيذ حملات متكاملة.

وأكد الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن وحدات تنظيم الأسرة يجب أن تكون وحدة مبهجة وهي من ضمن تكلفة الحملة، مع ضرورة تدريب الأطباء وغيرهم من الأشخاص العاملين في مجال مكافحة الزيادة السكانية.

وأشار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إلى أن القضاء على الزيادة السكانية سيوفر المليارات للاقتصاد المصري، وبهذه الطريقة ستقلل من تكلفة الرعاية الصحية لأن الصحة ستكون أفضل للمصريين وسيتم تقليل من علاج أطفال الشوارع.

واقترح الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، شعار لحملة الحد من الزيادة السكانية : "لو ضناك غالي عليك ربيه علمه حطه في عنيك".

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