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أخبار العالم

واشنطن بوست تكشف عدد تصريحات ترامب الكاذبة منذ توليه الحكم

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:03 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
قسم الخارجي
بعد مرور أكثر من 700 يوم علي تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئاسة البلاد في خريف 2016، قامت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بإجراء إحصاء لمدى تحري ترامب الصدق وتعامله مع الحقائق في أحاديثه التلفزيونية أو من خلال تغريداته علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ بداية حكمه، ليكشف الإحصاء عن إرتفاع مؤشر الكذب لدى ترامب بشكل كبير للغاية.

وبحسب الإحصاء، فإن 7546 من تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت مضللة أو بتعبير أدق كاذبة، على حد وصفها، وهو ما ينفي ما قاله الرئيس الأمريكي في وقت سابق إن بلاده شهدت في عهده أكبر قدر من تخفيضات الضرائب علي مر التاريخ، فضلا عن حديثه غير الدقيق بشأن ملايين الأصوات الانتخابية المزورة.

وذكرت الصحيفة أن ترامب يتفوه كل 10 دقائق بتصريح بمعدل 139 كذبة يوميا، دون حساب أوقات نومه.





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