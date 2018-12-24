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تامر حسني يكشف عن دوره في النسخة العربية من سبايدر مان.. فيديو

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:55 ص
صدى البلد
محمد القاضي
كشف الفنان تامر حسني، عن دوره في النسخة العربية من فيلم سبايدر مان.

وقال "حسني"، خلال لقائه ببرنامج "it's showtime"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «الترشيح للفيلم كان جاي من شركات عالمية، منها شركة سوني، واتبسط بالتقدير إللي حصل لي:".

وأضاف: «لما قرأت الاسكريبت، لقيت إن القصة بتتكلم عن الأحلام، وإزاي إن جيل يسلم جيل، وإن حد شخص يقود إللي حواليه لتحقيق حلم معين».

وتابع: "الوقوف أمام المايك في الدوبلاج مش جديد عليا، والجديد هو الصورة اللي بيتركب صوتي عليها، واقترحت إفيهات وإضافات كتير، والمخرج أعجب بيها"، مشيرا: "هتلاقوا سبايدر مان مزودها شويه، هيهزر كتير وبيهزر كمصريين".

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