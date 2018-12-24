تامر حسني يكشف عن دوره في النسخة العربية من سبايدر مان.. فيديو

كشف الفنان تامر حسني، عن دوره في النسخة العربية من فيلم سبايدر مان.





وقال "حسني"، خلال لقائه ببرنامج "it's showtime"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «الترشيح للفيلم كان جاي من شركات عالمية، منها شركة سوني، واتبسط بالتقدير إللي حصل لي:".





وأضاف: «لما قرأت الاسكريبت، لقيت إن القصة بتتكلم عن الأحلام، وإزاي إن جيل يسلم جيل، وإن حد شخص يقود إللي حواليه لتحقيق حلم معين».



